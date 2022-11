Morre aos 34 anos o ator e cantor Aaron Carter

Segundo o site TMZ, o ator e cantor Aaron Carter foi encontrado morto em sua casa

O cantor Aaron Carter foi encontrado morto neste sábado, 5, em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, fontes revelaram que o corpo do artista foi achado na banheira.

A polícia informou ao site que eles receberam uma ligação às 11h deste sábado, informando que um homem havia se afogado na banheira. Eles foram ao local, mas ainda não há informações sobre a causa da morte.

Carreira de Aaron

Carter alcançou fama nos anos 90, e lançou seu primeiro álbum em 1997. Já em 2000, ele lançou Aaron's Party (Come Get It), seu álbum mais vendido, impulsionado pelo single homônimo. Seu último álbum de estúdio, 'Love', foi lançado em 2018, mas ele também lançou singles isolados como 'Reload the Wesson', 'She Just Wanna Ride' e 'Blame It On Me'.

Na televisão, ele participou de algumas séries como 'Encrencas em Família', 'Sétimo Céu' e 'Angie Tribeca'.

Vale lembrar que Aaron era irmão de Nick Carter, integrante do Backstreet Boys, e ele já chegou a participar de diversas turnês com o grupo. O cantor deixa um filho, Prince.

