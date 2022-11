Hilay Duff presta homenagem comovente ao ex-namorado, Aaron Carter

A atriz Hilary Duff, que foi traída por Aaron Carter, lamentou a morte do ex-namorado e prestou uma comovente homenagem

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 12h40

Hilary Duff (35) usou as redes sociais para lamentar a morte de Aaron Carter (1987-2022), com quem namorou na adolescência. O ator e cantor foi encontrado morto na banheira de sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, neste sábado, 5.

Nas redes sociais, a atriz prestou uma comovente homenagem ao ex, e afirmou que o amou demais. "Para Aaron - Eu sinto muito que a vida foi tão difícil para você e que você teve que batalhar - na frente do mundo inteiro. Você tinha um charme que era absolutamente efervescente... Minha eu adolescente te amou profundamente. Estou mandando amor para sua família. Descanse em paz", escreveu a artista.

Hilary e Aaron se conheceram quando trabalharam juntos na série Lizzie McGuire (2001-2004), do Disney Channel, em que ela era a protagonista. O namoro dos dois movimentava os tabloides e as revistas teen no início dos anos 2000.

Os dois ficaram juntos por um ano e meio, entre idas e vindas, contudo, o astro chegou a declarar que estava entediado com Duff e que a traiu. Depois, ele começou a conversar com Lindsay Lohan, e a imprensa passou a incentivar uma rivalidade entre as famosas.

Em 2014, Aaron confessou que se arrependia da forma como tratou Hilary Duff e que, se tivesse outra chance, faria tudo diferente. A atriz, então, deixou claro que não teria mais nada com ele, principalmente porque já estava casada e com um filho.

Vale lembrar que Carter deixou um filho, Prince, de 11 meses. O bebê é fruto de seu relacionamento com Melanie Martin, que também ficou bastante abalada com a morte do ex-noivo, e chegou a publicar um vídeo chorando bastante enquanto dirigia.

Confira a homenagem de Hiary Duff para Aaron Carter:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hilary Duff (@hilaryduff)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!