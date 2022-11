Ex de Aaron Carter surge aos prantos após descobrir morte do cantor

Melanie Martin publicou um vídeo aos prantos após descobrir a morte de Aaron Carter, seu ex-noivo

Melanie Martin, ex-noiva de Aaron Carter, publicou em seu perfil no TikTok um vídeo em que aparece chorando poucas horas após a morte do cantor ser notícia. O artista foi encontrado morte neste sábado, 5, em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos.

Na gravação, ela aparece filmando seu rosto enquanto dirige aos prantos pela morte do pai de seu filho, Prince, que está com 11 meses. O menino nasceu no dia 22 de novembro do ano passado, através de uma cesariana de emergência após 13 horas de parto.

À época, o irmão de Nick Carter celebrou o nascimento do herdeiro e exaltou a noiva nas redes sociais. "Uma cesariana de emergência após 13 horas de trabalho de parto, mas minha noiva está ótima, obrigado Deus e à equipe incrivelmente doce daqui. Prince é precioso, te amo, filho. Sua mamãe te ama. Escrevo com lágrimas no telefone. Esse sou eu cortando o cordão umbilical. Minha família preciosa. Melanie, eu tenho muito orgulho de você, querida. Você conseguiu! Te amo com todo o meu coração, minhas bênçãos de Deus", escreveu Aaron.

Alguns dias após o nascimento de Prince, Melanie e Carter se separaram, e o artista chegou a acusar sua irmã gêmea, Angel, de se unir com a ex e outros parentes para o interditá-lo. "Por conta de razões pessoais, Melanie Martin e eu decidimos seguir caminhos separados. Houve uma grande mentira e minha irmã se comunicando com minha ex-noiva estragou tudo, considerando que ela sabia o que Angel tentou fazer comigo no tribunal. Obrigada, Angel, você arruinou minha família", desabafou o astro em suas redes sociais, e acusando a ex-noiva de mentir para ele por dois anos.

Devido à toda polêmica, Aaron perder a guarda de Prince, que ficou sob a custódia da avó materna.

Confira o vídeo de Melaine Martin chorando:

A morte de Aaron Carter

Segundo o site TMZ, Aaron encontrado morto neste sábado, 5, em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos. Fontes revelaram ao portal que o corpo do artista foi achado na banheira. A polícia foi até o local após receberem uma ligação, mas ainda não há informações sobre a causa da morte.

