Zoe Sato usa sapato de salto fino de grife aos três anos de idade

Zoe Sato imitou a mamãe Sabrina e calçou sapatos avaliados em R$ 12 mil

A filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe Sato, está em clima de festa nas redes sociais. Porém, o que não se esperava era que ela iria juntar a ocasião ao seu senso de moda parecido com o da mãe.

De camiseta do Brasil para assistir ao jogo da seleção contra a Sérvia, a pequena calçou o sapato de salto fino da apresentadora, que custa R$ 12 mil.

Coberto por pelúcia em tom avermelhado, o par é da grife italiana Bottega Veneta. A mãe utilizou os sapatos em um dos episódios do programa Saia-Justa e o item inusitado foi alvo de comentários dos internautas.

Os pompons nos cabelinhos também encheram a web de fofura, junto com a camiseta duas vezes seu tamanho. Ela chegou até mesmo a entrar na bolsa verde de Sabrina Sato e tirar fotos lá dentro. A mãe fashionista combinou um look branco com a peça.

Confira as fotos da família com Zoe Sato: