Thais Braz recria look icônico de Britney Spears para festa de ViihTube: ''Inspiração''

No estilo colegial, ex-BBB Thais Braz recria look icônico da cantora Britney Spears para festa pré-carnaval de ViihTube

Redação Publicado em 24/02/2022, às 09h54

A ex-BBB Thais Braz (29) deixou os fãs das cantoras pop na última quarta-feira, 23, ao recriar um look icônico de Britney Spears(40).

Para a festa pré-carnaval da ex-BBB Viih Tube (21), ela apareceu usando uma roupa de colegial similar ao que a cantora norte-americana usou no clipe Baby One More Time (1999), seu primeiro single.

Na legenda, ela confessou que se inspirou na diva pop: "Inspiração Baby One More Time", escreveu a dentista ao compartilhar uma sequência de registros.

Na foto, a influenciadora aparece com uma sainha curta, camisa amarrada, um sutiã rosa e cabelo preso com pompons rosa e maria-chiquinhas.

Thais Braz recria look icônico de Britney Spears para festa de ViihTube: