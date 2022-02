Viih Tube reúne famosos em festão pré-carnaval: "Barraca do Beijo"

Com o tema colegial, Viih Tube reuniu influenciadores e celebridades em festa pré-carnaval

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 08h59

E teve festa pré-carnaval da ex-BBB e influenciadora Viih Tube (21)!

Viih Tube reuniu influenciadores e celebridades em sua festa pré-carnaval na capital paulista nesta última quarta-feira, 23.

Os convidados seguiram o tema da festa e se produziram no estilo colegial para a #BarracaDoBeijoDaViihTube, que contou até com show de Projota (35) e encontro de ex-BBBS.

E a anfitriã se caracterizou com o tema, mas contou com uma troca de look após a recepção, Viih apostou em um conjunto colegial e depois em um vestido tubinho com cristais.

Os ex-BBS Karol Conká (36), Sarah Andrade (30), Nego Di (27) e Thaís Braz (29) também estiveram presentes na festa e posaram juntos.

- Viih Tube aposta em vestido ousado e rouba a cena no aniversário de Lipe Ribeiro

Viih Tube reúne famosos em festão pré-carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Leo Franco e Lucas Ramos/ AgNews

Leo Franco e Lucas Ramos/ AgNews

Leo Franco e Lucas Ramos/ AgNews

Leo Franco e Lucas Ramos/ AgNews