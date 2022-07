Sasha Meneghel compartilha fotos esbanjando estilo e surpreende internautas: "Maravilhosa"

Sasha Meneghel esbanjou estilo em novas fotos nas redes sociais e impressionou internautas com a beleza

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 12h14

No último domingo, 10, Sasha Meneghel (23) usou as redes sociais para compartilhar uma série de fotos encantadoras.

Através de seu perfil no Instagram, Sasha compartilhou diversas fotos mostrando uma produção especial. A modelo apostou em um tricô oversized e um sapato mocassim e encantou os internautas com os cliques.

Sasha, que esteve presente na Bienal do Livro no último domingo, 10, para prestigiar a mãe, Xuxa Meneghel (59) recebeu uma série de elogios com as fotos.

O marido de Sasha, João Figueiredo (23) comentou: "Quando eu penso que não dá pra me apaixonar mais...", disse, seguido de emojis apaixonados. Assim como Maisa (20) que usou o espaço para comentar: "Maravilhosa" no post da amiga.

Confira a série de fotos de Sasha Meneghel esbanjando estilo: