Saiba quanto custa o sapato de pincel de maquiagem da Bianca Andrade

Bianca Andrade surpreendeu seus seguidores ao surgir com sapato de pincel de maquiagem nas redes sociais; saiba o preço da peça curiosa!

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, surpreendeu seus seguidores ao adquirir um item de vestuário curioso para sua coleção. Na última quinta-feira, a famosa surgiu com um sapato cujos saltos eram um pincel de maquiagem.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a ex-BBB 20 apareceu aplicando iluminador corporal com o auxílio do seu sapato e se impressionou com a sua capacidade de espalhar o produto em seu peito. No entanto, alguns seguidores ficaram curiosos para saber o preço do item.

O sapato adquirido por Bianca é da grife espanhola Loewe, e o modelo diferentão é avaliado em U$ 1.700 no site da loja. Isso equivale à cerca de R$ 8.390 na cotação atual . Mesmo com o valor elevado, a empresária justificou a sua compra aos seus seguidores. "Eu trabalho para isso. São 12 anos de carreira pra eu chegar aqui. Não foi fácil chegar até aqui", disse ela.

No vídeo, a influenciadora ainda brincou ao rebatizar o nome do sapato, clamando ele como sua propriedade. "No Brasil, eu posso dizer que ela se chama Loewe Boca Rosa. Ponto, acabou! Sem discussão!", disse Bianca entre risadas.

Confira os detalhes do sapato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Bianca Andrade enche redes sociais de fofura ao mostrar filho no dentista

No último dia 27, a influenciadora digital Bianca Andrade encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que mostrava a primeira ida do filho ao dentista. Os fãs da empresária rasgaram elogios para o pequeno Cris, fruto do relacionamento entre a empresária e o youtuber Fred Bruno.

No clipe, Bianca surge no consultório da dentista com o filho no colo, onde ele pegava em uma escova de dentes gigante. O menino era orientado pela dentista e pela mãe e passar a escova em uma boca gigante, para dar o exemplo de como se escova os dentes. Cris completou a tarefa com sucesso e foi celebrado pela mamãe coruja e pela dentista.

“Tópico sensível: O Cris no dentista”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda do vídeo, em que o menino ainda aparecia na cadeira da dentista tendo seus dentes escovados. O vídeo não mostrava o pequeno chorando em nenhum momento.