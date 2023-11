Bianca Andrade enche redes sociais de fofura ao mostrar filho no dentista

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou um vídeo de seu filho Cris indo no dentista pela primeira vez

Nesta segunda-feira, 27, a influenciadora Bianca Andrade encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo em que mostrava a primeira ida do filho ao dentista. Os fãs da empresária rasgaram elogios para o pequeno Cris.

No clipe, Bianca surge no consultório da dentista com o filho no colo. Cris, fruto do relacionamento de Bianca com o youtuber e ex-BBB Fred Desimpedidos, pegava em uma escova de dentes gigante.

O menino era orientado pela dentista e pela mãe e passar a escova em uma boca gigante, para dar o exemplo de como se escova os dentes. Cris completou a tarefa com sucesso e foi celebrado pela mamãe coruja e pela dentista.

“Tópico sensível: O Cris no dentista”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda do vídeo, em que o menino ainda aparecia na cadeira da dentista tendo seus dentes escovados. O vídeo não mostrava o pequeno chorando em nenhum momento.

Os seguidores de Bianca adoraram o vídeo e rasgaram elogios para Cris nos comentários da postagem! “A pessoa que nunca terá trauma de dentista", brincou uma fã. E Bianca respondeu: "Né? Ai se eu tivesse tido esse cuidado, menina".

Uma seguidora ainda elogiou o bebê: "Ah não, não tenho estrutura para essa criança, socorro". E a influenciadora também respondeu o comentário: "Nem eu, Jana". Outra admiradora escreveu: "Amo os pulinhos que ele dá quando está feliz". E a mamãe coruja escreveu: "Muito neném". "Que neném inteligente", ainda elogiou uma fã. E Bianca declarou: "Puxou a mamãe".

