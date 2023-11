Bianca Andrade choca ao surgir só de camiseta: 'Para de ser linda'

De barriga de fora, exibindo músculos marcados, Bianca Andrade choca ao surgir apenas de camiseta em fotos tiradas em viagem por João Pessoa

A influenciadora Bianca Andrade impressionou seus seguidores ao abrir um álbum de fotos em João Pessoa, na Paraíba, com um clique arrebatador. Nesta sexta-feira, 24, a empresária postou os registros na terra de seus antepassados e chamou a atenção ao surgir apenas com uma camiseta.

Usando a peça e uma calcinha, a ex-BBB deixou sua barriga desenhada à mostra e esbanjou beleza ao surgir toda maquiada com os cabelos feitos. "Neta de paraibanos", disse a artista na legenda dos cliques conceituais.

Nos comentários da postagem, os internautas logo encheram a influenciadora de elogios. "Para de ser linda, garota", falou Cleo. "Muito gata", exclamaram outros ao verem a foto da musa.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Bianca Andrade tomou um susto ao sofrer um acidente de carro com o filho, Cris, de dois anos. Na ocasião, o garoto foi saldo ao estar usando cinto e sentado na cadeirinha de bebê.

Bianca Andrade reflete sobre sua vida após acidente grave

Após passar por um momento delicado, a influenciadora digital Bianca Andrade refletiu sobre a sua vida nas redes sociais. A ex-BBB 20, que sofreu um acidente de carro no início do mês, surgiu nos stories do seu Instagram para contar que começou a ter novos hábitos após o susto que passou.

Na cama logo após acordar, a empresária deu bom dia para seus seguidores, mas frisou que o vídeo somente seria publicado horas após sua gravação. Isso porque ela aprendeu a não usar as redes sociais antes das 8 da manhã, o que lhe leva a acordar mais cedo para ter um momento de respiro. Na ocasião, ela explicou o motivo de sua escolha.

"Pra mim faz muito bem acordar sem a influência de nada. Anota isso, eu sempre quis fazer isso durante a minha vida inteira. Não é fácil, porque exige que você durma cedo. Sempre foi uma meta na minha vida, só que é difícil de cumprir mesmo. Só que agora eu tô conseguindo, desde que voltei da viagem. Acordo todo dia às 6 da manhã", contou ela. Leia mais aqui.