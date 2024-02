Saiba o valor do body esgotado que Simone usou no último show do Carnaval

Simone Mendes encantou os fãs com look escolhido para seu show no último dia do Carnaval; saiba o valor da peça que já está esgotada

Simone Mendes (39) encantou novamente os fãs ao subir no palco do Carnaval das Artes, no Rio de Janeiro, para fechar o Carnaval na última terça-feira, 13. Para a ocasião, a sertaneja escolheu um body roxo e uma calça preta colada para compor seu look.

De acordo com uma página de fãs dedicada aos looks da cantora, o body escolhido por Simone pode ser encontrado por R$ 69, no site de roupas Shein. A peça pode ser encontrada em outros tons, como rosa e azul, e estava esgotada, porém já pode ser comprada novamente.

Já para a parte de baixo do look, ela escolheu uma calça colada, em um tecido que imita couro. A peça de roupa também pode ser encontrada no site internacional, e, de acordo com a página Closet da Simone, pode ser adquirida por R$ 39,99.

Simone foi uma das atrações do Carnaval das Artes, evento que aconteceu entre os dias 11 e 13 de fevereiro na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Além dela, nomes como Luísa Sonza, Wesley Safadão, Ludmilla e a dupla Maiara e Maraisa também agitaram o festival.

Recentemente, a artista sertaneja celebrou o aniversário de três anos de Zaya, sua filha caçula, fruto do relacionamento com o empresário Kaká Diniz. Além da pequena, os dois também são pais de Henry, que completou nove anos em 2023.

Para o aniversário da pequena, a cantora escolheu o tema Disney's Bakery (Padaria da Disney, em tradução livre para o Português). Ela contou com a decoração de Andrea Guimarães e mostrou para seus 39 milhões de seguidores do Instagram alguns dos detalhes da comemoração.

CONFIRA CLIQUES DO SHOW DE SIMONE MENDES NO CARNAVAL: