Filha de Simone Mendes usa look encantador em sua festa de aniversário

Filha da cantora Simone Mendes, Zaya esbanja fofura ao surgir com look azul e branco para sua festa de aniversário de 3 anos

A cantora Simone Mendes reuniu seus amigos e familiares na noite desta sexta-feira, 16, para celebrar o aniversário da filha caçula, Zaya, fruto do casamento com Kaká Diniz. A menina vai completar 3 anos de idade no dia 22 de fevereiro, mas a mamãe coruja já decidiu comemorar o momento especial em uma festança.

A pequena Zaya chegou em sua festa com um vestido azul e branco encantador e esbanjou sorrisos para os fotógrafos de plantão. Além disso, ela posou com o pai, a mãe e o irmão mais velho, Henry.

A comemoração teve o tema de Disney Bakery e contou com doces personalizados e bolo decorado para o aniversário da menina.

Fotos: Araujo / AgNews

Simone fez cirurgia plástica

A cantora Simone Mendes está com a aparência renovada! Ela passou por uma cirurgia plástica no final de janeiro, mas só revelou o procedimento publicamente após ter alta do hospital e já estar em repouso em sua casa em Fortaleza, no Ceará.

A musa contou que fez uma cirurgia plástica no abdômen com laser contra a flacidez, e também mexeu no seu umbigo. A musa apareceu em vídeos nos stories com seu médico antes do procedimento para explicar o que iriam fazer.

"Você deve estar se perguntando: por que Simone está com essa roupa? Eu estou hoje aqui com o meu médico, Jorge Cambraia, que cuida de mim há pelo menos uns 9, 10 anos. Hoje, a gente fazer algumas coisas”, disse ela.

Então, o médico contou que a cirurgia plástica dela seria simples e apenas para melhorar a aparência da pele. "Algumas coisas bem pontuais, uma cirurgia bem menor do que a que a gente fez da última vez, que a gente precisava fazer correções estruturais. Você tinha tido a Zaya há pouco tempo e a gente precisava ser mais invasivo e ajeitar coisas mais estruturais da parede abdominal e das mamas. Dessa vez, a gente vai fazer uma coisa mais simples, basicamente para a gente melhorar a qualidade da pele. O processo de gestação e perda de peso distende a pele e deixa a pele mais fina, mais propensa a flacidez e estrias”, declarou.

Logo depois, Simone já mostrou vídeos deitada em sua cama em casa e com a cinta pós-cirúrgica para mostrar que está bem. "Eu fiz a cirurgia anteontem. Eu sou daquelas que prefiro mostrar depois que está tudo ok. Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Estou aqui me recuperando dos reparos que eu fiz, das minhas plásticas”, declarou.