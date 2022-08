Manu Gavassi usa roupa inspirada em Rita Lee no Latin Grammy Acoustic

Manu Gavassi usa roupa inspirada em álbum de Rita Lee para apresentação no Latin Grammy Acoustic

André Luiz Freitas Publicado em 01/08/2022, às 08h34

Rita Lee (74) será uma das cantoras homenageadas no 23º Grammy Latino. Além de receber o Prêmio de Excelência Musical na cerimônia agendada programada para 16 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ainda na última quarta-feira, 26, a artista paulistana teve um cancioneiro abordado por cinco vozes femininas, incluindo Manu Gavassi (29), Luísa Sonza (24), Agnes Nunes (19), Giulia Be (22) e Paula Lima (51), no segundo concerto digital da série Latin Grammy Acoustic Sessions em 2022.

Para a apresentação, a compositora brasileira que está em turnê com Eu Só Queria Ser Normalusou peças inspiradas no álbum Fruto Proibido, disco lançado por Rita Lee em 1975.

Usando uma blusa de renda branca, um kimono bordado com pedras prateadas e uma calça de couro preta, a atriz recriou a capa do disco que marcou a música brasileira.

"Look que usei no Latin Grammy Acoustic Sessions em homenagem à Rita Lee. Levemente inspirado no álbum Fruto Proibido", escreveu Manu Gavassi.

Vale lembrar que o registro integral da apresentação estará disponível em outubro através das redes sociais da Academia Latina da Gravação.

