Rita Lee encanta ao ser clicada pelo marido após vencer câncer: ''O Brasil te ama!''

Marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho faz clique da cantora tomando café na varanda de casa após remissão de câncer

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 10h07

A cantora Rita Lee (74) emocionou os seguidores nas redes sociais após o tratamento contra câncer!

Nesta sexta-feira, 24, a artista foi fotografada pelo marido, Roberto de Carvalho, após vencer o câncer no pulmão. A doença estava em remissão, ou seja, sob controle, desde abril, quando foi informado sobre o fim do tratamento.

No Instagram de Lee, a nossa diva posou com uma xícara na mão ao surgir com os cabelos curtos e usando uma blusa de moletom com estampa psicodélica, em tie-dye.

"Sextou", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs celebraram a recuperação de Rita. "Deusaa", "Viva a Rainha do Rock", "O Brasil te ama, rainha", "Rita lenda", "Obrigado por compartilhar com os fãs esses momentos incríveis de vocês", disseram alguns internautas.

Vera Fischer reflete sobre composição de Rita Lee

Recentemente, Vera Fischer (70) citou uma das mais famosas composições da grande Rita Lee e celebrou o início da semana. "Pois é... Rita Lee já disse: “por isso não provoque, sou cor de rosa choque“... Um coraçãozão dessa cor pra todos vocês. Muita alegria dessa sua, Vera", disse ela.

Confira o clique de Rita Lee após remissão do câncer: