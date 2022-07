''Esse é o início do resto da minha vida'', dispara Manu Gavassi após estrear turnê

Manu Gavassi faz desabafo emocionante depois de estrear o primeiro show de sua turnê, ‘Eu Só Queria Ser Normal’

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 16h21

Anunciada em abril deste ano, a turnê Eu Só Queria Ser Normal, da cantora Manu Gavassi (29), finalmente teve sua estreia na última sexta-feira, 22, com uma apresentação no Teatro Riachuelo, em Natal.

Sem nunca esconder seus sentimentos, a artista decidiu usar seu Instagram neste sábado, 23, para falar um pouco sobre como foi o primeiro show. Para ilustrar o post, ela usou uma foto linda feita por @brenogaltier.

“Diário de turnê: No dia 22/07 estreei o que parece muito ser a turnê dos meus sonhos em Natal”, começou na legenda. “Com o coração na boca, extremamente bem vestida, pois não sou boba (hehe) e um medo que só senti quando fui abduzida em 2020”.

“Subi no palco com as mãos tremendo, mas vestindo minha alma. Lembrando que esse é meu sonho desde que comecei a falar e me apropriando dele de novo depois de tantos traumas e cicatrizes que foram feitas pelo caminho”, refletiu a ex-participante do BBB 20 em seguida.

“Eu venci o medo de novo e agora estou ansiosa pra descobrir o que o universo guardava pra mim. Obrigada por me receberem tão lindamente, Natal. Esse é o início do resto da minha vida. Eu Só Queria Ser Normal 2022”, disse a namorada de Julio Reis ao final.

Confira o registro que Manu Gavassi publicou do primeiro show da turnê Eu Só Queria Ser Normal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!