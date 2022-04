Manu Gavassi anuncia nova turnê: ''Celebra todas as minhas fases''

A cantora Manu Gavassi divulgou as datas dos shows da sua primeira turnê após o 'BBB 20'

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 15h00

Manu Gavassi(29) anunciou as datas da turnê Eu Só Queria Ser Normal.

A cantora e ex-participante do BBB 20 contou que a nova turnê celebrará todas as fases de sua carreira e prometeu que vai cantar todos os sucessos da sua carreira.

"Por que fazer uma turnê sobre um álbum quando eu posso fazer sobre todos? "Eu Só Queria Ser Normal" celebra todas as minhas fases e todos vocês que por algum motivo se identificam comigo, com minha personalidade, minha trajetória, minhas loucuras, minha MÚSICA. Sejam muito bem-vindos às novas datas pra esse nosso tão aguardado encontro. Agora sim, tudo faz sentido!", escreveu a artista no Instagram.

Confira as datas da turnê:

22/07 Natal – Teatro Riachuelo

23/07 Fortaleza – Teatro Rio Mar Fortaleza

24/07 Recife – Teatro Rio Mar Recife

07/08 São Paulo – Espaço das Américas

14/08 Rio de Janeiro – Vivo Rio

19/08 Belo Horizonte – Grande Theatro Unimed BH

20/08 Porto Alegre – Teatro Bourbon Country

28/08 Curitiba – Teatro Ópera de Arame

Os fãs da cantora ficaram eufóricos com o anúncio dos shows. "Minha diva pop favorita", disse uma seguidora. "Eba, eu vou", comentou outra. "Finalmente, Manu. Eu tô animada", escreveu uma internauta. "Estou esperando tanto tempo por isso", confessou mais uma.

Confira: