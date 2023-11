Grammy Latino 2023: Veja os looks dos famosos no tapete vermelho

O maior prêmio da música latina acontece nesta quinta-feira, em Sevilha, na Espanha; confira os looks das estrelas

Nesta quinta-feira, 16, acontece o tapete vermelho da 24ª edição do Grammy Latino, premiação que celebra e reconhece nomes da música latina. E, pela primeira vez na história, o evento ocorre em Sevilha, na Espanha.

Com 56 categorias no total, a premiação conta com a presença de artistas brasileiros: Anitta, Iza e Giulia são algumas das brasileiras que devem riscar o red carpet a bordo de produções. Entre muitos outros artistas, Rosália, destaque da noite, já passou por lá.

Veja os looks das principais estrelas da noite que estarão presentes no prêmio!

Rosalía escolheu um vestido assinado pela Balenciaga, o modelito se trata de um vestido preto longo com silhueta ajustada ao corpo e cauda rendada para comparecer ao evento musical.

Foto: Getty Images

Gabi Melim, que por meio do Melim concorre na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, escolheu um vestido longo Alexander McQueen para a premiação. O modelo que a cantora apostou conta com recortes.

Foto: Reprodução/Instagram

Já Giulia elegeu um longo metalizado de um ombro só assinado pela grife italiana Fendi. Ela está indicada na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa por "Aviso de Amigo", também é host da première do Grammy, uma cerimônia que acontece antes do grande evento.

Foto: Getty Images

Planet Hemp também já marcou presença! O grupo carioca foi indicado nas categorias “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” e “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa”.

Foto: Getty Images

Gaby Amarantos e Tulipa Ruiz apostaram em tons de verde para o red carpet desta quinta-feira. Confira:

Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Lauana Prado caprichou na escolha, avaliado em mais de R$ 20 mil, a cantora usa um vestido no estilo boho chic, que foi feito exclusivamente para ela pela estilista Verônica Schulz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LAUANA PRADO (@lauanaprado)

A cantoa Iza apostou em uma produção leve e apostou no 'menos é mais', usando um vestido de uma manga só da Fendi, que foi desfilado na Semana da Moda de Alta-Costura de Paris.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Seguindo a linha do vermelho, Anitta ousou ao escolher um vestido cheio de recortes combinado com uma sandália gladiadora amarrada até a coxa