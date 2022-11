Fátima Bernardes escolhe look básico e confortável para dia no shopping

Fátima Bernardes aproveitou o dia passeando em um shopping do Rio de Janeiro e mostrou que também usa looks básicos de dia a dia

Gente como a gente, Fátima Bernardes (60) ama aquele banho de lojas e aproveitou esta terça-feira, dia 29, para passear em um shopping do Rio de Janeiro. Além disso, a apresentadora mostrou que nada é melhor do que escolher um look confortável para bater perna, provar roupas e olhar vitrines.

A apresentadora do The Voice Brasil escolheu uma calça jeans do modelo flare, que é mais larguinha e confortável, uma camiseta básica preta e um chinelo, também da cor preta, para o visual básico do dia a dia. O truque final foi usar acessórios para compor a produção: um óculos de sol marrom, uma composição com dois colares prateados e uma bolsa com estampa preta e branca.

Fátima Bernardes usa look básico em shopping - AgNwes/ Édson Aipim

Fátima Bernardes já está no clima de Natal

A apresentadora, que recentemente testou positivo para a covid-19 pela primeira vez, já está recuperada e em clima natalino! Com o final do ano se aproximando, a estrela decidiu montar a sua árvore de Natal no dia do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, que aconteceu na última quinta-feira, dia 24.

Fátima escolheu enfeites coloridos e em vários formatos para enfeitar o item decorativo.

“Montando a árvore para diminuir a ansiedade pela estreia da seleção brasileira. Obrigada pela ajuda Patricia Marinho. Vamos!”, disse ela.