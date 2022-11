Fátima Bernardes mostra a montagem de sua árvore de Natal

Copa do Mundo ou Natal? Fátima Bernardes monta sua árvore de natal com look inspirado na seleção brasileira

A apresentadora Fátima Bernardes (60) está em clima de Copa do Mundo e também de Natal! Com o final do ano se aproximando, a estrela decidiu montar a sua árvore de Natal no dia do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

Nesta quinta-feira, 24, ela exibiu um vídeo de como foi a montagem do seu pinheiro natalino e encantou seus fãs. Fátima escolheu enfeites coloridos e em vários formatos para enfeitar o item decorativo.

“Montando a árvore para diminuir a ansiedade pela estreia da seleção brasileira. Obrigada pela ajuda Patricia Marinho. Vamos!”, disse ela.

Mais cedo, Fátima Bernardes deu o que falar ao mudar o seu nome no perfil do Instagram. Ela começou a aparecer como Fátima Gomes e surpreendeu os fãs. Rapidamente, a estrela explicou que a mudança aconteceu sem querer. Isso porque ela vinculou o Instagram com o Facebook, onde o seu nome estava como Fátima Gomes. Agora, ela vai fazer a mudança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Gomes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes celebra nova fase na profissão

A apresentadora Fátima Bernardes (60) participou de uma entrevista com a apresentadora Poliana Abritta (47) para o programa Fantástico, da Globo. Na conversa, ela contou sobre a alegria de viver a nova fase de sua vida, já que estará em uma atração que é 100% entretenimento ao assumir o comando do The Voice Brasil.

“Neste momento da minha vida, eu queria muito isso: lidar com os sonhos, com pessoas que acreditam e têm esperança, que se renovam, porque para cada uma delas, assim como para mim, está sendo uma renovação, uma transformação. O programa vibra numa energia ótima, porque não tem vencedor nem perdedor. Todo mundo que chegou até ali ganhou, se projetou”, disse ela.