Fátima Bernardes celebra nova fase em sua vida: 'Eu queria muito isso'

Prestes a brilhar no comando do The Voice Brasil, Fátima Bernardes conversa com Poliana Abritta, do Fantástico, sobre a nova fase em sua vida e carreira

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 16h18

A apresentadora Fátima Bernardes (60) participou de uma entrevista com a apresentadora Poliana Abritta (47) para o programa Fantástico, da Globo. Na conversa, ela contou sobre a alegria de viver a nova fase de sua vida, já que estará em uma atração que é 100% entretenimento ao assumir o comando do The Voice Brasil.

“Neste momento da minha vida, eu queria muito isso: lidar com os sonhos, com pessoas que acreditam e têm esperança, que se renovam, porque para cada uma delas, assim como para mim, está sendo uma renovação, uma transformação. O programa vibra numa energia ótima, porque não tem vencedor nem perdedor. Todo mundo que chegou até ali ganhou, se projetou”, disse ela.

Na entrevista, Fátima também fala sobre maternidade, como se preparou para comandar o The Voice e a motivação para o desafio na carreira. A conversa completará será exibida no próximo domingo, 13, no Fantástico.

Fotos: Isadora Neumann/Fantástico

Fátima Bernardes conta sobre a boa convivência com o ex-marido, William Bonner

Nesta semana, Fátima Bernardes surpreendeu ao comentar sobre a sua relação com o ex-marido, William Bonner, após o divórcio. Eles apareceram em uma foto de um passeio com os seus atuais parceiros e o assunto repercutiu na internert. Tanto que ela garantiu que eles têm uma boa convivência.

A ex-comandante do programa Encontro disse que estranha a surpresa das pessoas em vê-la com o ex-marido depois do divórcio em entrevista para Lucas Pasin, colunista do UOL. “Por que as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas?", questionou Fátima.

"É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”, refletiu ainda.