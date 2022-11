Fátima Bernardes fala sobre relação com o ex-marido, William Bonner: ''Tão natural''

Apresentadora Fátima Bernardes comenta sobre as pessoas ficarem surpresas ao vê-la com o ex-marido, William Bonner, após o divórcio

A jornalista Fátima Bernardes (60) comentou sobre a relação que mantém com o ex-marido e pai de seus filhos, William Bonner (58).

Prestes a estrear como apresentadora do The Voice Brasil, a famosa falou sobre o relacionamento com o âncora do Jornal Nacional, com quem tem os trigêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz, após o fim do casamento.

Recentemente, os dois surgiram juntos durante caminhada no Rio de Janeiro, ao lado dos parceiros, o advogado Túlio Gadêlha (34), e Natasha Dantas, o filho Vinícius, além de outros familiares.

A ex-comandante do programa Encontro disse que estranha a surpresa das pessoas em vê-la com o ex-marido depois do divórcio em entrevista para Lucas Pasin, colunista do UOL.

“Por que as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas?", questionou Fátima.

"É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”, refletiu ainda.

Fátima Bernardes diz ter interesse em ter filhos com Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes revelou no último domingo, 06, em entrevista para o Jornal Extra, que tem vontade de ter filhos com seu namorado Túlio Gadelha. Ela assumiu que o casal ainda não falou sobre isso, mas que não descarta a possibilidade no futuro. "Poderia ser mãe do coração, mas (…) nunca tive essa conversa com Túlio, ele nunca manifestou a vontade de ser pai. A gente nunca diz nunca", contou. Segundo a apresentadora, se tiver que acontecer irá acontecer, mas ela não planeja ter mais filhos no momento.

Mãe de trigêmeos, ela assumiu também que está muito feliz com o rumo que seus filhos estão tomando: "Tenho orgulho de perceber que criei três pessoas do bem. Essa é a nossa maior missão como mãe. Não tem regra nem garantia, mas deu tudo certo com os três. Então, acho que mereço folga nessa fase da vida", disse rindo.

