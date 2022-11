Fátima Bernardes testa positivo para Covid: ‘Não escapei’

Pela primeira vez, a apresentadora Fátima Bernardes testa positivo para Covid-19

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 22h19

Nesta segunda-feira, 14, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60) compartilhou em suas redes sociais que está com Covid-19. Sendo a primeira vez que se contamina com o vírus, ela diz estar bem e com Túlio Gadêlha, seu marido, em Recife.

“É verdade a notícia: teste positivo para covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas. Não percam a estreia amanhã”, escreveu a apresentadora em um post que fez no Twitter.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fátima compartilhou um print da publicação que fez no Twitter, e legendou: “Dessa nova variante, não escapei: pela primeira vez testei positivo para Covid. Estou em Recife com meu amor Túlio Gadêlha, enfrentando o isolamento”.

Nos comentários, amigos e seguidores desejaram coisas boas para a melhora da apresentadora. “Melhoras”, escreveu o músico Lulu Santos. “Fica bem! Beijos”, mandou a atriz Regina Casé. "Melhoras, querida", exclamou a atriz Mariana Ximenes.

Veja a publicação de Fátima Bernardes contando que positivou para Covid-19:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes responde críticas sobre apresentar The Voice: "vão ter que me aguentar"

Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Fátima falou sobre as críticas que recebeu sobre ser a nova apresentadora do The Voice Brasil. “As pessoas vão ter que me aguentar na televisão até eu morrer, porque trabalho com algo que escolhi trabalhar, o que é um privilégio. Trabalho num lugar que me permite mudar e me transformar. Nunca pensei em sair da Globo”, disse.

“Não preciso acordar cedo e estar no meu melhor momento todo dia. Posso tomar café em casa, ler o jornal e só depois começar a vida. Ter tido um câncer, entender que a vida passa muito rápido, ter dois filhos morando fora e o namorado transitando entre três cidades me fez acelerar essa transição integral para o entretenimento”, acrescentou.