Fátima Bernardes responde críticas sobre apresentar The Voice: "vão ter que me aguentar"

Na lata!

Apresentadora Fátima Bernardes respondeu comentários negativos sobre apresentar o The Voice Brasil

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 11h23

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60) recebeu diversas críticas após ser anunciada como a nova comandante do "The Voice Brasil", reality show musical da Globo.

Sem papas na língua, a global respondeu aos comentários negativos e afirmou que não pensa em se aposentar tão cedo.

“As pessoas vão ter que me aguentar na televisão até eu morrer, porque trabalho com algo que escolhi trabalhar, o que é um privilégio. Trabalho num lugar que me permite mudar e me transformar. Nunca pensei em sair da Globo”, disse durante entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

“Não preciso acordar cedo e estar no meu melhor momento todo dia. Posso tomar café em casa, ler o jornal e só depois começar a vida. Ter tido um câncer, entender que a vida passa muito rápido, ter dois filhos morando fora e o namorado transitando entre três cidades me fez acelerar essa transição integral para o entretenimento”, acrescentou a ex de William Bonner.

Fátima Bernardes falou sobre a novidade no Fantástico

A apresentadora da competição musical falou sobre seu novo cargo na emissora: “Manifestei esse desejo, e o convite para o The Voice caiu como uma luva. Ainda não voltei a dançar, não estou com os médicos em dia, mas já tenho muito mais disponibilidade”.