Ex-BBB Hariany Almeida aposta em look confortável para viajar: "Sempre linda"

Ex-BBB Hariany Almeida surgiu com um look confortável para sua viagem de volta ao Brasil

Redação Publicado em 26/09/2022, às 12h23

No último domingo, 25, a ex-BBB Hariany Almeida (25) compartilhou duas fotos para mostrar o look confortável usado para seu vôo de volta ao Brasil. Com uma produção toda branca, Hariany esbanjou estilo na web.

Através de seu perfil no Instagram, Hariany Almeida compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção confortável.

A ex-BBB, que recentemente esteve em Mykonos, na Grécia, apostou em um conjuntinho confortável para a viagem. Ela combinou uma calça branca com um cropped branco de manga longa, e arracou elogios de seus seguidores.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Hariany aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Que look lindo", disse um internauta. "A melhor do mundo", ressaltou outro. "Sempre linda", destacou o terceiro.

Veja o look de Hariany Almeida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)

HARIANY ALMEIDA FICA NOIVA DE DJ NETTO

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany Almeida está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo DJ Netto durante viagem do casal para a Grécia. O objetivo da viagem era celebrar o aniversário de 25 anos dela, mas o rapaz decidiu criar um momento romântico e memorável para eles. No quarto do hotel, ele preparou um estilo todo romântico e entregou uma aliança para a amada com o pedido de casamento.

Nas redes sociais, ela contou como o momento aconteceu e se declarou. "Gente, até então ele tinha feito uma surpresa de aniversário, aí fomos gravar um vídeo de comemoração mostrando tudo, e de repente vem outra surpresa … ele colocou a aliança dentro do coração que era para vir com as frutas para eu fazer uma vibes kkk e quando eu menos esperava veio junto uma aliança com um recado (sei que hoje é seu dia, mas queria te pedir um presente… ter você do meu lado para o resto da vida). E a resposta é claro que SIM!", disse ela.

