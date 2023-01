Carolina Dieckmann escolhe vestido de quase R$4 mil para evento e ganha elogios: "Deusa"

Carolina Dieckmann ainda revelou que a maquiagem para o evento foi feita por ela mesma

Carolina Dieckmann (44) está de volta às novelas. A atriz abriu um álbum de fotos mostrando detalhes do look escolhido para a festa de lançamento da trama 'Vai na Fé', próxima novela das 19h.

Para a ocasião, Carolina optou por um vestido de uma marca brasileira, no modelo Batavia Verde, e que custa R$3.950.

Ela completou o visual com uma bolsa clutch também verde de uma grife americana e uma bota de bico fino. A atriz ainda fez revelações sobre o seu visual especial: a maquiagem foi feita por ela mesma.

"Bora de lookinho, como era prometido pra festejar essa novela que carrega no nome o meu monotema preferido: FÉ. Make minha mesmo e cabelo todo trabalhado num gel de farmácia", afirmou.

Nos comentários, Carolina recebeu elogios. "Que deusa, estou muito ansiosa para te rever nas novelas", falou uma fã da atriz. "Que espetáculo", comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Após revelar doença, Preta Gil recebe apoio de Carolina Dieckmann

Preta Gil (48) usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para revelar para os seguidores que recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino.

Após a notícia, a artista ganhou o apoio de familiares e amigos, entre eles, da amiga de longa data, Carolina Dieckmann, que deixou uma linda declaração na web ao postar um registro das duas juntas.

"Você que está aqui provavelmente já sabe: Preta é um sol na minha vida, um amor de irmã, que escolhemos ser uma pra outra. E isso que não é de sangue é mais do que qualquer palavra dita, é a coisa mais bonita de ter e sentir", iniciou a loira.

"Não conseguiria vir aqui falar de nenhum outro assunto; porque não há nada nesse mundo que habite meu coração mais fundo do que o cuidado com as pessoas que moram lá dentro. Agora e aqui, tudo em mim respira o nome dela; Amanhã será um novo dia; glória a Deus, Preta Maria", finalizou.