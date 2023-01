Assim como Preta Gil, relembre outras celebridades que também enfrentaram câncer no intestino

Atriz e cantora, Preta Gil revelou diagnóstico através das redes sociais nesta terça-feira, 10

Preta Gil (48) revelou na noite desta terça-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino e que já irá começar a fazer o tratamento. Outros nomes famosos também já revelaram o mesmo diagnóstico que a atriz e cantora, relembre a seguir.

Em agosto de 2022, a cantora Simony (46) revelou que estava com um câncer na região do intestino. Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, ela contou que o tratamento devia durar cerca de seis meses. Na época, ela afirmou estar "forte e confiante" e que "nunca entrou numa briga para perder". Atualmente, ela mostra as etapas do tratamento nas redes sociais para os fãs e seguidores.

Neguinho da Beija-Flor (73), intérprete da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis desde 1976, também enfrentou um câncer no intestino. Em 2022, ele relembrou a batalha contra a doença e celebrou a vitória, junto aos 13 anos de casamento. "Eu tive câncer, mas nunca perdi a fé em Deus. E hoje faz exatamente 13 anos que casei na Sapucaí com a minha amada Elaine", escreveu, na época.

O ator Luis Gustavo, que estrelou novelas como Ti Ti Ti (1985-1986) e O Profeta (2006-2007), faleceu em 2021, em decorrência de um câncer no intestino. O ator global foi diagnosticado com um câncer no intestino grosso, na região do cólon. Ele não resistiu e morreu aos 87 anos por complicações da doença e em decorrência da idade avançada.

No mundo do esporte, Pelé e Roberto Dinamite também enfrentaram um câncer no cólon, uma região do intestino grosso. O Rei do Futebol não resistiu e morreu em 29 de novembro do ano passado. Roberto, ídolo do Vasco da Gama, também não sobreviveu à doença, e morreu no último dia 8 de janeiro.

ENTENDA O CÂNCER QUE PRETA GIL ENFRENTA

A artista recebeu o diagnóstico de um adenocarcinoma, um câncer originado através das células epiteliais dos órgãos que contém glândulas. Quando no sistema digestivo, ele fica localizado na parte final do intestino, no canal anal ou no final do intestino grosso.

Conforme estudos, este tipo de tumor é responsável por causar 95% dos cânceres de reto e de cólon e 99% de todos os cânceres de próstata. Antes do diagnóstico, alguns pacientes acabam confundindo seus sintomas com má digestão, dor no estômago ou anemia.

Para identificar a doença, é necessário fazer um exame de colonoscopia, que é indicado para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Seu tratamento incluem radioterapia, quimioterapia, imunoterapia entre outras opções, que variam a depender da localização e gravidade do caso.