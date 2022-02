Carla Diaz aposta em look ousado para show de Luan Santana em São Paulo: "Linda demais"

A atriz Carla Diaz foi prestigiar o lançamento de 'Luan City' e arrancou suspiros com o look

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 09h12

A atriz Carla Diaz (31) esteve presente no show de Luan Santana em São Paulo na última quinta-feira, 4. E surpreendeu com a escolha do look para a ocasião.

Carla optou por um conjunto de top e hot pants com uma meia calça preta e completou o visual da noite com um blazer. Além disso, a atriz e ex-BBB também apostou em uma bolsa da grife Valentino e ousou com o visual escolhido.

Em seu perfil no Instagram, Carla compartilhou uma sequência de fotos mostrando detalhes de toda a produção especial.

E foi rápido para os fãs da atriz enaltecerem a beleza de Carla Diaz nos comentários: "Linda demais", escreveu um. "Perfeita", disse outro. "Tá um mulherão!", ressaltou o terceiro.

Recentemente, Carla também virou notícia ao anunciar seu relacionamento com o vereador de São Paulo, Felipe Becari.

Carla Diaz aposta em look ousado para show de Luan Santana em São Paulo: