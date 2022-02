Luan Santana reúne convidados em festa de lançamento do álbum, 'Luan City'

A festa de lançamento do projeto 'Luan City' foi em São Paulo e contou com a presença de diversas personalidades

04/02/2022

A espera acabou! O cantor Luan Santana (30) lançou na última quinta-feira, 03, a primeira parte de seu mais novo álbum, Luan City. E para comemorar o lançamento, Luan reuniu diversos convidados mais uma vez em show e festa especial em São Paulo.

Em seu Instagram, Luan compartilhou o look all black ao lado da namorada, Izabela Cunha, que subiu ao palco ao lado do cantor.

"Prontos para inaugurar Luan City! Disponível em todas as plataformas", escreveu Luan, relembrando o lançamento.

E a noite foi pra lá de especial para os convidados de Luan, Gil do Vigor (30) estava lá para prestigiar as músicas apaixonantes do cantor. Viih Tube (21) também, seguida por Carla Diaz (31).

Marcela McGowan (33) também esteve do lançamento. Assim como Any Gabrielly (19) e a atriz Mariana Rios (36).

Luan também recebeu cantores na festa de lançamento, Tierry (32), Luisa Sonza (23) e Zé Vaqueiro (32) estiveram presentes na noite especial.

Durante o show, Luan Santana cantou seus maiores sucessos e apresentou o projeto Luan City para o público em São Paulo.



