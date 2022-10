Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', posa com look curtinho de crochê e impressiona a web: "Maravilhosa"

Atriz que viveu Muda na novela 'Pantanal', Bella Campos, surgiu belíssima com uma produção de crochê

Redação Publicado em 14/10/2022, às 08h41

Na última quinta-feira, 14, a atriz Bella Campos (25) encantou a web com sua beleza mais uma vez! Com um look casual e fashionista, a atriz que viveu 'Muda' no remake de Pantanal, arrancou elogios dos internautas.

Através de seu perfil no Instagram, Bella Campos compartilhou uma sequência de fotos mostrando o look do dia.

Para curtir o dia, Bella Campos surgiu com uma minissaia em tom laranja e um top curtinho, ambos de crochê, deixando em evidência o corpão definido da atriz.

Não demorou para os fãs de Bella Campos marcarem presença nos comentários da publicação, aproveitando o espaço para exaltar a beleza da atriz: "Maravilhosa", exclamaram alguns fãs. "Como é gata!", ressaltaram outros.

Veja o look de Bella Campos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

BELLA CAMPOS SURPREENDE AO SURGIR COM NOVO VISUAL:

Recentemente, Bella Campos surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de seu novo visual. A atriz, que interpretou Muda na novela Pantanal, se despediu da personagem e surgiu usando os fios trançados e mais longos para uma gravação nos Estúdios Globo.

O novo hair de Bella deixou os seguidores impressionados, e rapidamente eles encheram a publicação de elogios. "Absurdamente linda", disse a atriz Pathy Dejesus. "Perfeita", escreveu Silvero Pereira. "Bonita pra caramba", afirmou um seguidor. "Deusa maravilhosa", comentou outra. "Linda demais", comentou uma fã.