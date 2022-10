Após 'Pantanal', Bella Campos impressiona ao surgir como novo visual: "Absurdamente linda"

Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu novo visual após o fim da novela

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 16h17

Bella Campos (24) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de seu novo visual.

A atriz, que interpretou Muda na novela Pantanal, se despediu da personagem e surgiu usando os fios trançados e mais longos para uma gravação nos Estúdios Globo.

O novo hair de Bella deixou os seguidores impressionados, e rapidamente eles encheram a publicação de elogios. "Absurdamente linda", disse a atriz Pathy Dejesus. "Perfeita", escreveu Silvero Pereira. "Bonita pra caramba", afirmou um seguidor. "Deusa maravilhosa", comentou outra. "Linda demais", comentou uma fã.

A atriz, aliás, está vivendo um affair com MC Cabelinho (26). Mesmo não assumindo o romance publicamente, eles foram vistos juntos curtindo noitada no Rio de Janeiro recentemente, e nos Stories do Instagram, ele chegou a mostrar um anel de brilhantes que deu para a artista.

Confira as fotos do novo visual de Bella Campos:

