Ana Hickmann aposta em look all pink para o 'Hoje em Dia'

Repleta de estilo, apresentadora Ana Hickmann aposta em visual colorido e marcante para comandar o 'Hoje em Dia'

Redação Publicado em 21/06/2022, às 14h29

Nesta terça-feira, 21, Ana Hickmann (41) começou a semana com tudo ao subir no palco do Hoje em Dia com um visual impecável.

A apresentadora apostou em uma chamise midi avaliado em R$ 790,00 da Dolps para apresentar o programa matinal da RecordTV.

Inovando no estilo, ela optou por um look all pink para compor sua produção nas gravações,

garantindo muita elegância e feminilidade. A chemise midi de linho conta com uma fenda no centro e um decote profundo na gola, alongando a silhueta e proporcionando um visual sexy, mas na medida.

Para agregar a produção, a empresária também apostou em um cinto prateado que, junto com os detalhes franzidos na cintura, complementou todo o look.

O programa foi ao ar e as fotos já foram compartilhadas nas redes sociais da apresentadora, que foi muito elogiada pelos seus milhões de seguidores.

