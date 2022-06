Ana Hickmann aposta em vestido de tricot cor-de-rosa e arranca suspiros dos fãs

LOOK DO DIA

No Hoje em Dia, apresentadora Ana Hickmann deixa público deslumbrado com vestido longo de tricot

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 17h56

Nesta segunda-feira, 20, Ana Hickmann (41) começou a semana com tudo ao subir no palco do Hoje em Dia com um look impecável.

A apresentadora decidiu por um vestido de manga única cor-de-rosa assinado pela marca mineira Doce de Coco. A peça é avaliada em R$1.290,00.

O look da esposa de Alexandre Correa (50) traz um toque de sensualidade pela leve transparência e uma modelação super moderna com a manga bufante.

Para completar o visual, a loira optou por sandálias prateadas de salto alto e um cinto de couro marrom avermelhado contrastando com o tecido do vestido.

CONFIRA O LOOK DE ANA HICKMANN PARA O HOJE EM DIA