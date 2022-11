Adriane Galisteu coloca bumbum para jogo com calça sobre shorts

A apresentadora Adriane Galisteu escolheu peças detalhadas para destacar o visual

A apresentadora do reality show "A Fazenda", da Record TV, Adriane Galisteu (49) é conhecida pelos seus looks que sempre chamam a atenção pelo estilo country, com uma certa modernidade que nem sempre se vê em quem gosta das peças jeans, xadrez ou até mesmo de couro.

Nesta última quinta-feira, 10, Galisteu ousou ainda mais ao publicar em suas redes sociais, fotos com shorts supercavados e calça comprida, que no programa foram usadas como roupas sobrepostas. Na imagem, ela abaixou a peça que estava por cima e colocou o bumbum pra jogo.

Shorts jeans cavados são uma das peças preferidas de Galisteu, então o que surpreendeu mesmo, foi a legenda que usou na postagem: "Depois de uma noite dura, que tal um biscoito?", com o emoji do alimento.

Entenda a tendência por trás da composição do look de Adriane Galisteu

Brincadeiras e intenções à parte, a sobreposição das duas peças jeans é tendência, principalmente por colocar a calça com o cós mais baixo que os shorts, o que criou um movimento no look, e ainda com a camisa branca amarrada de forma a deixar a peça estilo cropped. Galisteu completou o look com colar de pedras de fio vertical no dorso, anéis e brincos, além do chapéu verde, que leva um ponto de cor à produção, botas e o cinto com fivela western.

Apesar da pose sensual, Adriane Galisteu provou como se pode criar looks diferentes com peças básicas. A camisa branca, a calça e os shorts jeans foram usados de uma forma que tirou a produção da zona de conforto, apenas com alguns truques, como apostar na calça de modelagem larga, para ser usada com cós mais baixo, a camisa com o nó, deixando pele à mostra, e os shorts de cintura alta, para equilibrar a combinação.