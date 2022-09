Em podcast, Adriane Galisteu fala sobre a adrenalina de apresentar realitys na TV: "Estava apreensiva"

Durante o 'PODCARAS', Adriane Galisteu falou sobre a adrenalina de comandar realitys shows na Record após anos fora da TV

Redação Publicado em 30/09/2022, às 08h21

A apresentadora Adriane Galisteu (49) foi a primeira convidada do PODCARAS, estreado no YouTube na última quinta-feira, 29. Em uma conversa sincera, a apresentadora falou sobre a sensação e voltar à apresentar programas de TV.

Galisteu, que está arrasando em mais uma temporada do reality 'A Fazenda' falou sobre o tempo que passou fora da TV e a adrenalina de voltar, revelando seu amor pelos programas de entretenimento: "Eu não estava mais aguentando ficar fora do ar, essa é a verdade, mas era a minha condição então eu tinha que lidar com essas questões. E eu ganhei esse presentaço que é 'A Fazenda', sempre fui fã desse programa, né? Eu assisto reality show desde a época que não era legal falar que gostava de reality show", contou.

Ainda durante a entrevista, Galisteu falou sobre o Power Couple, e a responsabilidade de assumir um programa que contou com Gugu (1959 - 2019) como apresentador: "A responsa de apresentar um programa que o Gugu apresentava na televisão. É até difícil da gente falar dele no passado, né? A gente esquece que ele não está mais aqui. Mas então, eu tinha essa responsa, porque o último Power Couple foi apresentado pelo Gugu".

"Então eu tinha essa responsabilidade de dar meu tom ali e não ser comparada com ele, um objetivo que eu tinha, tentar encontrar meu caminho. A gente demora um pouco para entender, porque mesmo eu sendo muito fã de reality show, é diferente, de você ser fã e estar ali e acompanhar diariamente", contou.

A apresentadora ainda destacou a diferença de apresentar o Power Couple e A Fazenda e falou sobre a expectativa de voltar às telinhas: "Quando eu recebi [o convite], eu fiquei muito feliz com a minha volta, mas fiquei um pouquinho assim, apreensiva, eu não diria medo, mas eu tenho muito amor pelo que eu faço, então o fato de estar de volta com o microfone na mão, eu agarrei aquilo e falei vou colar ele e ficar com ele [...] Eu fiquei muito feliz de voltar, acho que dá pra ver! Meu olho brilha. Eu amo tanto, estou tão feliz! Fico tão empolgada", contou.

Veja a entrevista de Adriane Galisteu: