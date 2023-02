Vitória Strada abre o jogo sobre filho com Marcella Rica: 'A gente vê'

Vitória Strada revelou se pretende ter um filho com sua noiva, Marcella Rica

Vitória Strada (26) não ficou conhecida só por seus trabalhos como modelo e atriz. A musa também ganhou fama por seu relacionamento com a diretora cinematográfica Marcella Ricca (31), de quem está noiva desde 2021. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre ter um filho com sua amada e ainda revelou alguns segredos para sempre estar bem vestida.

A atriz está noiva de Marcella Rica desde janeiro de 2021, mas as duas ainda não oficializaram a união. Na relação desde 2019 e morando junto com a parceira, Vitória Strada comentou sobre o que acharia de ser mãe com a amada: "No momento nem penso nisso. Acho que eu estou tão focada no meu trabalho, eu e Ma juntas. Acho que no futuro a gente vê".

Inserida há anos no mundo da moda, Vitória Strada revelou seu segredo para looks icônicos. Ela conta com uma Stylist, responsável por ajudar a modelo na escolha do que vestir. "Eu e minha Stylist, a Carol Roquuete, a gente sempre vai inventando e criando juntas. Ela chega lá em casa com uma mala, tipo a casa inteira virada de roupa, e a gente vai falando: 'Esse aqui a gente gosta, esse aqui a gente não gosta'. E aí as vezes ela vai desestruturando, tipo essa saia era uma saia comprida, aí a gente falou: 'Vamos deixar ela mais curta então, que ela é boa'. A gente vai criando", contou a atriz.

A modelo também compartilhou que adora opinar sobre as possibilidades de looks: "Eu gosto de dar pitaco, mas eu sou muito melhor em dizer o que eu não gosto do que eu gosto. Porque às vezes eu olho e falo: 'Isso aqui eu gosto'. Aí ela vai me mostrando e eu falo: 'Pode ser, poder ser'. Geralmente ela cria junto comigo e vai falando: 'Você gosta? Você não gosta?'. Mas ela é muito boa, então a gente dá certo". Apesar de ter muito trabalho por trás da escolha do seu visual, Vitória Strada garantiu: "Eu acho que a gente tem que usar a roupa que a gente quiser e ser feliz".