De ponta-cabeça, Vitória Strada posa com look transparente e brinca: ''Quando nosso mês começa''

Atriz Vitória Strada posta cliques com calça e cropped transparentes em poses inusitadas e faz brincadeira com seu signo, Libra

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 12h16 - Atualizado às 13h04

Prestes a completar mais um ano de vida, a atriz Vitória Strada (25) iniciou o mês de outubro com cliques inusitados nas redes sociais!

A artista, que completa 26 anos no próximo dia 12 de outubro, publicou registros em que aparece com um look monocromático. Nas imagens feitas pelo fotógrafo Ernna Cost, a noiva de Marcella Rica (30) surgiu de ponta-cabeça e posou com calça e cropped de manga longa transparentes, deixando à mostra calcinha cavada também em tom claro.

"Librianos quando nosso mês começa", brincou Vitória Strada ao legendar a postagem.

"Maravilhosaaaa", disse Jessika Alves nos comentários. "Falta poucooo", celebrou Anna Rita Cerqueira. "A mulher elástica, linda!", elogiou uma internauta. "O mês da nossa Diva!", exaltou outra. "Só podia ser libriana pra ser perfeita assim", destacou uma terceira. "O equilíbrio de milhões", brincou mais uma

Confira os cliques inusitados de Vitória Strada:

Vitória Strada maquia a noiva, Marcella Rica

Mostrando seus dotes no universo da maquiagem, Vitória Strada surgiu produzindo a noiva, Marcella Rica recentemente. A famosa postou um vídeo em que aparece maquiando a amada e contou que Marcella pediu uma produção rápida, que demorou cerca de 10 minutos. No registro, Vitória explicou: "Isso é para quando você quer fazer uma make para uma pessoa que não tem paciência de ficar passando 500 coisas na cara. Então, você tem que fazer uma maquiagem correndo e tirá-la da cadeira logo. Estou com taquicardia, porque é uma cliente muito exigente. A gente tem que mostrar sempre o resultado para a cliente, para ela ficar satisfeita e voltar". Marcella, então, aproveitou para "cantar" a noiva: "Ah, eu volto. Aqui eu volto sempre!", brincou.

