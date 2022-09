Vitória Strada maquia a noiva, Marcella Rica, e brinca: ''Conquista do dia''

Atriz Vitória Strada compartilha vídeo maquiando a noiva, Marcella Rica, e fãs elogiam o casal

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 07h46

A atriz Vitória Strada (25) mostrou seus dotes no universo da maquiagem e surgiu produzindo a noiva, Marcella Rica (30), nas redes sociais!

Na quinta-feira, 22, a famosa postou um vídeo em que aparece maquiando a amada. Ela contou que Marcella pediu uma produção rápida, que demorou cerca de 10 minutos.

No registro, publicado em seu feed no Instagram, Vitória explicou: "Isso é para quando você quer fazer uma make para uma pessoa que não tem paciência de ficar passando 500 coisas na cara. Então, você tem que fazer uma maquiagem correndo e tirá-la da cadeira logo. Estou com taquicardia, porque é uma cliente muito exigente. A gente tem que mostrar sempre o resultado para a cliente, para ela ficar satisfeita e voltar".

Marcella, então, aproveitou para "cantar" a noiva: "Ah, eu volto. Aqui eu volto sempre!", brincou.

"Da caixinha pro feed #1: @marcellarica ficou sentada por mais de 10 minutos para ser maquiada por mim. E essa é a conquista do dia, senhores", escreveu Vitória ao legendar a publicação.

Os seguidores destacaram a expressão de Marcella ao olhar a noiva. "Afff, vocês são muito lindassss", elogiou Vivian Amorim. "Lindasssss", disse Grazi Massafera. "Quero encontrar alguém que me olhe como a Marcella olha pra vitória hahhahha", reparou uma fã. "Gente eu fico chocada com tanta beleza!!!! Beleza de amor e beleza dessas duas . Chega é chato de ver o insta delas , fico até constrangida", babou outra. "Perdi tudo no: aqui eu volto sempre", comentou uma terceira."Marcella atacante camisa 10 até com a versão maquiadora da Vitória", brincou mais uma.

Confira Vitória Strada maquiando a noiva, Marcella Rica:

