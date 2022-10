Vitória Strada se declara no aniversário da noiva, Marcella Rica: ''Que sorte a minha''

Atriz Vitória Strada celebra aniversário de 31 anos da noiva, Marcella Rica, com linda declaração

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 07h15

A atriz Vitória Strada (26) usou as redes sociais para homenagear a noiva, Marcella Rica, que completou mais um ano de vida!

Na noite de domingo, 16, a artista compartilhou uma série de fotos ao lado da amada e prestou uma linda homenagem para a aniversariante do dia. A famosa aproveitou para declarar seu amor ao celebrar o aniversário de 31 anos de Marcella.

"Eu amo observar você. Fico te olhando e penso: que sorte a minha poder viver perto de um ser humano tão lindo", começou escrevendo.

"É o jeito que você sorri e acaba comigo; é o seu jeito de tratar as pessoas, de cuidar do outro; é tudo que já vivemos e o que aprendemos juntas mais tudo que eu ainda quero viver com você. Feliz aniversário, meu amor. Que seu novo ciclo seja lindo como você", se derreteu ainda Vitória.

Nos comentários da publicação, Marcella agradeceu: "Te amo tanto".

Confira a homenagem de Vitória Strada para Marcella Rica:

Recentemente, Vitória Strada surpreendeu seus fãs e seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo os registros da comemoração do seu aniversário adiantado. A atriz chamou atenção ao surgir belíssima e arrasadora usando um conjunto de top cropped e minissaia branca, com detalhes em pluma e recortes nas laterais. Nos registros, ela surgiu ao lado de amigos, da noiva, Marcella Rica, e em closes 'solo', exibindo a produção para o festão. Completando a produção especial para a noite, a famosa apostou em botas transparentes de silicone, além de uma maquiagem glow para realçar sua beleza.

