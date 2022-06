No Dia do Orgulho LGBTQIAP+, Mônica Martelli exalta Paulo Gustavo: "Minha maior referência"

Mônica Martelli publicou um vídeo de Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo, e elogiou o amigo

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 15h03

No dia 28 de junho é celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIAP+, e Mônica Martelli(54) aproveitou a data para homenagear Paulo Gustavo (1978 - 2021).

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou um vídeo em que Dona Hermínia - personagem mais famosa do humorista, fala sobre seu filho gay, e ressaltou como o amigo conseguiu 'revolucionar relações' com seu discurso de amor.

"Dona Hermínia ensinou tantas famílias sobre orgulho. Através do riso, do amor, do afeto e da identificação, o meu amado Paulo Gustavo entrou nas casas e revolucionou relações", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, Mônica exaltou o amigo, que faleceu vítima de complicações da covid-19 em maio do ano passado. "Meu amigo, nesse Dia do Orgulho #LGBTQIA+, eu te celebro por tudo que você fez e continua fazendo. Você é e sempre será minha maior referência de orgulho!", completou.

Alta hospitalar

Mônica Martelli já está em casa após passar alguns dias internada em um hospital de Porto Alegre. Ela foi diagnosticada com gastroenterite aguda e precisou desmarcar apresentações de sua peça de teatro enquanto se recupera.

Na última sexta-feira, 24, a artista apareceu em uma foto na área externa de sua casa e contou sobre a sua recuperação. "Não há lugar como o nosso lar... Cheguei em casa e agora continuo meu tratamento aqui, ao lado dos meus, rodeada de amor e carinho, debaixo da minha jabuticabeira... meu lugar preferido [...]", disse ela em um trecho.

Confira: