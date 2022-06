Mônica Martelli reaparece nas redes sociais após ter alta hospitalar

Mônica Martelli conta sobre sua recuperação após passar alguns dias internada em Porto Alegre: 'Não há lugar como o nosso lar'

A atriz Mônica Martelli (54) já está em casa após passar alguns dias internada em um hospital de Porto Alegre. Ela foi diagnosticada com gastroenterite aguda e precisou desmarcar apresentações de sua peça de teatro enquanto se recupera. Nesta sexta-feira, 24, a artista apareceu em uma foto na área externa de sua casa e contou sobre a sua recuperação.

"Não há lugar como o nosso lar... Cheguei em casa e agora continuo meu tratamento aqui, ao lado dos meus, rodeada de amor e carinho, debaixo da minha jabuticabeira... meu lugar preferido. Agradeço demais a toda equipe médica, de enfermagem e diversos profissionais da Santa Casa De Misericórdia, em Porto Alegre, que me acolheram e cuidaram de mim nesse período em que estive lá. Em especial ao Dr. Alfeu Fleck Jr e ao Dr. JJ Camargo pelo apoio", disse ela.

Martelli ainda anunciou que voltará aos palcos em breve. "Em Agosto estarei de volta, com toda força, garra, alegria e amor para levar "Minha Vida em Marte" a muitos lugares! Obrigada por todas as mensagens de carinho e desejo de melhoras. Me senti amada. Estou bem e me cuidando", declarou.

Post de Mônica Martelli sobre sua recuperação: