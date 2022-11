Julie Bowen, atriz que interpreta Claire em Modern Family, já se apaixonou por uma mulher

Apesar de se considerar hétero, Julie Bowen já se envolveu platonicamente com alguém do mesmo sexo

A atriz Julie Bowen, aclamada Claire de 'Modern Family', falou sobre sexualidade em seu podcast 'Quitters'. Em conversa com Becca Tilley, que participou de duas temporadas do reality show 'The Bachelor', a loira fez confissão.

“Eu sou hétero. Eu sempre fui hétero. Fui apaixonada por uma mulher por um tempo, mas ela não me amava de volta. Ela gostava de mulheres, mas não gostava de mim desse jeito. Isso nunca decolou, então eu nunca tive que desafiar o conceito de minha sexualidade”, desabafou Bowen.

A convidada participou do show 'The Bachelor' duas vezes, programa onde um homem namora dezenas de mulheres ao mesmo tempo até escolher uma para pedir em casamento. No entanto, mesmo fazendo parte do reality, as coisas não de se desenrolaram para que ela acabasse se relacionando com um homem. Recentemente, ela assumiu um relacionamento com Hayley Kiyoko, atualmente cantora e que interpretou Velma nos filmes da franquia 'Scooby-Doo'.

“Espero que um dia as pessoas não precisem sair do armário, porque isso causa muito estresse e peso adicionado. A vida já é muito difícil, apaixonar-se deveria ser uma coisa natural e bonita que as pessoas não deveriam ter que explicar a ninguém”, declarou Tilley.

Julie Bowen é mãe de três filhos com o cantor Scott Phillips, de quem pediu o divórcio ainda este ano. Em 13 anos de relacionamento, a atriz se tornou mãe de Oliver, 15 anos, e dos gêmeos John e Gustav, de 13 anos.