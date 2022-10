Bianca Andrade diz ser pansexual. Entenda o que o termo significa

A blogueira de milhões, Bianca Andrade, explicou sobre sua sexualidade para Marília Gabriela e disse que é pansexual, mas o que esse termo significa?

Em seu último programa, que aconteceu dia 19, a jornalista Marília Gabriela (74) recebeu a empresária e blogueira de milhões Bianca Andrade (28), mais conhecida como Boca Rosa. E além de influenciar milhares de pessoas a consumirem seu conteúdo e sua marca, Bianca também trouxe um assunto importante à tona: sua sexualidade.

Bia declarou ser pansexual e explicou: “Pansexualidade não tem a ver com gênero, tem a ver com a conexão com pessoas.” Ela também disse que sente atração por pessoas em um geral, sem considerar o gênero ou até mesmo a beleza, e explicou que por isso a diferença entre seus parceiros de relacionamentos anteriores era notável. A influenciadora, que antes se considerava bissexual, disse que só se redescobriu pesquisando sobre as nomenclaturas.

Bianca Andrade contou o motivo do término do seu relacionamento

Na mesma entrevista, Bianca também esclareceu uma curiosidade de muitos seguidores e contou o motivo do término do seu relacionamento com o youtuber Fred. O casal, que assumiu o namoro em setembro de 2020, anunciou a separação em março de 2022 e levantou muitos questionamentos sobre o real motivo da decisão.

Mas durante a entrevista, Bianca abriu seu coração: “Nunca falei o motivo, de fato. Não me sinto confortável ainda, porque é muito recente…Eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho, com tudo. Quem é a Bianca, quem é a mulher... Pressão do trabalho, da maternidade, de todos os lados. Precisei respirar, entender quem eu sou, me permitir. Precisei tirar algum tipo de pressão da minha vida. E óbvio que isso desgastou dentro de um relacionamento”, desabafou a influenciadora. “Não queria casar, queria ser mãe solo, uma mulher livre. Meu filho foi planejado, eu sempre quis ser mãe”, finalizou Bianca.