Dra. Moniele Manzini transforma vidas através da humanização no emagrecimento

Profissional usa experiências pessoais para ajudar pacientes a conquistar relação positiva com alimentação

A trajetória da médica Moniele Matos Cadamuro Manzini serve de exemplo e superação para seus pacientes. Atuando por anos na área de urgência e emergência, iniciou na nutrologia após enfrentar desafios pessoais com o peso, especialmente após a gestação. Essa experiência a levou a buscar soluções eficazes para o emagrecimento.

Sua conduta é marcada por uma visão holística e humanizada, compreendendo que o processo vai além da perda de peso. “Entendo que envolve aspectos físicos, emocionais e comportamentais, e por isso adoto uma abordagem multidisciplinar. Quando falamos de sobrepeso e obesidade, estamos diante de uma doença crônica e progressiva, reconhecida internacionalmente pela Classificação Internacional de Doenças. O uso de medicações torna-se um dos pilares do tratamento, tornando-se uma opção eficaz. Meu método inclui acompanhamento psicológico, orientação alimentar e atividade física personalizada”, revela.

As consultas são marcadas pela atenção e dedicação, com duração de cerca de duas horas, a fim de garantir um atendimento completo. “É vital ter uma relação saudável com a comida. Não se trata apenas de comer menos, mas de comer melhor. Também são oferecidas técnicas complementares para auxiliar na melhoria da autoestima. Meu trabalho é reconhecido pelos resultados físicos e impacto positivo na qualidade de vida e na autoconfiança”, finaliza.

Seu trabalho foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, que a homenageou por sua excelência no cuidado com a saúde e na transformação de vidas.

