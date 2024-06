Paulo Fasanelli visa humanização e empoderamento no Centro do Parto Humanizado

A dedicação no cuidado à saúde da mulher tem sido alvo de atenção singular, com o ginecologista Paulo Fasanelli tornando-se especialista na área. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a humanização do nascimento, transformando a experiência de partos, oferecendo um olhar mais humano e menos intervencionista, focado no empoderamento feminino.

Graduado em medicina pela Fundação Padre Albino, com ênfase em ginecologia, obstetrícia e mastologia, ele é detentor de títulos como o de Mastologia (TEMA), Ginecologia e Obstetrícia (TEGO nº 0163/2013), além de uma pós-graduação em Vídeoendoscopia Ginecológica pelo IFF/Fiocruz, sendo certificado para executar vídeocirurgias na área de ginecologia e ser membro titular da SOBRACIL desde 2015.

Desde seu início, notou a carência de uma assistência mais acolhedora e menos intervencionista, fato que notou através do contato direto com obstetrizes e enfermeiras, que lhe mostraram um novo caminho, onde o nascimento é um evento transformador.

"Minha profissão e a atuação do médico em geral são fundamentais para a humanização do nascimento. No entanto, o aprendizado principal é que o trabalho precisa ser feito em conjunto. Sem uma equipe coesa, não conseguimos proporcionar uma obstetrícia verdadeira, que acompanha e acolhe", destaca.

Sua clínica, Rosas do Parto, é um exemplo desse novo modelo. Fundada com a visão de integrar diversos profissionais, conta com médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas e outros especialistas, todos comprometidos com o cuidado integral.

Essa abordagem multidisciplinar aumenta a qualidade do atendimento e garante que as pacientes recebam suporte em todas as fases: gravidez, pós-parto e procedimentos de condições específicas, como a endometriose.

Esta última é uma área de atuação especial Fasanelli. “Essa doença, que causa dores intensas e pode levar à infertilidade, exige um olhar atento e especializado. É inflamatória e afeta a qualidade de vida. O cuidado adequado pode fazer toda a diferença e é nisso que focamos", explica.

São utilizadas tecnologias avançadas para melhorar o diagnóstico e o tratamento, sempre mantendo o foco no bem-estar. "O equipamento é uma porta de entrada, mas o que realmente importa é a relação, a confiança e o cuidado personalizado. Meu trabalho não se limita à prática médica, mas se estende à educação das pacientes, providenciando informações e opções de cura baseadas em evidências”, finaliza.

Instagram: @paulo_fasanelli

Site: https://www.rosasdoparto.com.br