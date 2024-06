Anderson Lima inova em sua liderança na Minergeo

Fundada em 1978, a Minergeo se consolidou como uma das principais empresas de consultoria no segmento minerário e industrial no Brasil. O CEO da marca, Anderson Lima, desempenha um papel crucial na continuidade e expansão desse legado.

Formado em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e recém-graduado em Engenharia de Minas pela Universidade de Patos de Minas, ingressou na empresa em 2005, aos 22 anos. Chamado pela então proprietária, Edna Regina Venturini, após o falecimento do fundador, José João Mata, iniciou sua trajetória como colaborador e, em 2014, entrou para o quadro societário. Já em 2019 assumiu o cargo que ocupa atualmente.

Durante sua gestão, tem se destacado por seu perfil visionário e estratégico, implementando uma abordagem centrada no cliente, ampliando a oferta de serviços para atender a uma gama mais abrangente de necessidades. Agora conta com 11 áreas de atuação, incluindo filmagem de poços, estudos geofísicos, geologia e engenharia de minas, topografia e geoprocessamento por drone, monitoramento ambiental e uma rede de negócios, analisando tendências, gerando as melhores oportunidades.

“Coletamos e analisamos dados de inteligência empresarial, a fim de gerar insights sobre o mercado, orientando e definindo novas estratégias. Essa diversificação melhorou a comunicação e assegurou uma entrega de qualidade, alinhada aos nossos valores de ética, responsabilidade e inovação”, afirma.

Uma de suas conquistas foi a obtenção de certificações importantes, como a da Ikus Solutions, que destacou a aderência à cultura ESG, e da LAQI, reconhecendo-os como destaque em qualidade na América Latina, fatos que refletem o compromisso com sustentabilidade e excelência.

“Queremos ser referência no setor, oferecendo soluções que superem as expectativas. Para isso, investimos constantemente na capacitação de nossa equipe, transformando a Minergeo numa verdadeira escola. Atualmente, oferecemos treinamentos semanais para os colaboradores e, em breve, abriremos cursos para o mercado em geral, em parceria com instituições de ensino, como a Ideal Business School. Nosso objetivo é qualificar e contribuir para o desenvolvimento do setor como um todo", destaca.

Lima acredita que cada consumidor tem necessidades específicas e, por isso, busca a personalização. "Queremos ser mais do que prestadores de serviço, queremos ser parceiros, oferecendo soluções que realmente façam a diferença", ressalta.

Sob sua liderança, a Minergeo manteve seu legado e se reinventou, preparando-se para desafios futuros. “Estamos estudando a aplicação de inteligência artificial em nossos processos, visando otimizar projetos e garantir ainda mais qualidade e agilidade. O futuro é promissor e temos a missão de continuar inovando e liderando com ética e paixão”, finaliza.

Site:https://www.minergeo.com.br