Virginia Fonseca impressiona com nova foto das filhas: "Como estão grandes"

Aproveitando alguns dias na fazenda de Leonardo, Virginia Fonseca posa com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e impressiona com o tamanho das meninas

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que o tempo está passando rápido demais em nova foto compartilhada nesta segunda-feira, 8. Em suas redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu com suas filhas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, que curtiram um dia delicioso na fazenda do cantor Leonardo, em Goiânia.

Em seu perfil oficial do Instagram, as herdeiras apareceram com looks combinando. Maria Flor posou nos ombros de sua mamãe, vestida como um unicórnio arco-íris. Já Maria Alice apareceu sentada no colo da empresária, trajada como uma linda sereia colorida.

"O unicórnio e a sereia!!!! Obrigada Deus!! Dias felizes na fazenda", escreveu Virginia na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se impressionaram com o tamanho das meninas. "Como elas estão grandes, véi! Parece que foi ontem que elas ainda estavam na barriga", disse um internauta.

Já outros aproveitaram para se derreter pelo registro das pequenas. "Que fofura", disparou um fã. "Minhas princesas", declarou outro. "Virginia, a Maria Alice tá a sua CÓPIA como pode? Lindinha demais", comentou outro sobre a semelhança entre mãe e filha.

Confira a publicação:

Mulher de Pedro Leonardo exibe foto com Virginia e legenda rouba a cena

No último sábado, 6, a influenciadora digital Thais Gebelein, que é a mulher de Pedro Leonardo, deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe. As duas são cunhadas e apareceram juntas enquanto renovavam o bronzeado no lago da fazenda da família em Goiás.

Porém, a legenda escrita por Thais chamou a atenção. Na foto, as duas apareceram de biquíni e sorridentes enquanto ostentavam os corpos sarados. Então, ela escreveu: “Pra acalmar o coração de vocês”.

Então, os internautas comentaram sobre a legenda dela. “Povo fica criando rivalidade aonde claramente não existe, não tem o que fazer”, disse um fã. “Uma foto tão linda e o povo comenta uma rivalidade feminina criada das vozes da cabeça”, afirmou outro. “Deve ser bem cansativo ficar se justificando… Estão lindas”, declarou mais um.