Mulher de Pedro Leonardo exibe foto com Virginia Fonseca e legenda rouba a cena

Internautas questionam a legenda escrita por Thais Gebelein, mulher de Pedro Leonardo, ao mostrar foto com Virginia Fonseca

A influenciadora digital Thais Gebelein, que é a mulher de Pedro Leonardo, deu o que falar nas redes sociais neste final de semana ao mostrar uma foto ao lado da influenciadora digital Virginia Fonseca, que é a esposa de Zé Felipe. As duas são cunhadas e apareceram juntas enquanto renovavam o bronzeado no lago da fazenda da família em Goiás.

Porém, a legenda escrita por Thais chamou a atenção. Na foto, as duas apareceram de biquíni e sorridentes enquanto ostentavam os corpos sarados. Então, ela escreveu: “Pra acalmar o coração de vocês”.

Então, os internautas comentaram sobre a legenda dela. “Povo fica criando rivalidade aonde claramente não existe, não tem o que fazer”, disse um fã. “Uma foto tão linda e o povo comenta uma rivalidade feminina criada das vozes da cabeça”, afirmou outro. “Deve ser bem cansativo ficar se justificando… Estão lindas”, declarou mais um. “Até aqui o pessoal consegue tentar diminuir as pessoas, falando quem é a mais linda… O povo não tem jeito”, afirmou outro.

View this post on Instagram A post shared by Thais (@thais)

Rumores sobre Thais e Virginia começaram há alguns meses

A influenciadora Thais Gelebein, esposa do apresentador Pedro Leonardo, se pronunciou com coragem nas redes sociais. É que seguidores seguem questionado porque ela é ignorada por Virgínia Fonseca, que é casada com Zé Felipe.

"Gente, eu prometi que não ia mais responder isso e sempre pulou essas perguntas, mas vocês se incomodam tanto, todo o tempo perguntas sobre isso. Porém, vocês questionam o lado errado", começou ela.

Foi então que a nora de Leonardo disse que não vai se humilhar em busca de receber apoio da colega - ela tem tentado se lançar como influenciadora, mas nunca ganhou uma ajuda da loira. "Perguntem pra ela, porque eu acho ela incrível, linda, batalhadora, não tenho o que falar, agora eu não chegar para ela e pedir: me filma? Me reposta? Me ajuda? Concordam que é chato. Se coloquem no meu lugar", disse.

A esposa de Pedro Leonardo disse que não vai se humilhar. "Desculpa, eu não tenho essa cara de pau. Então, vocês teriam que perguntar pra ela sanar essa curiosidade de vocês. Da minha parte as portas estarão sempre abertas para ela e para todos os cunhados. Não tenho absolutamente nada contra, torço muito por ela e pela família linda que ela está construindo, sempre falei que ela era muito bem vinda", declarou.