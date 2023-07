Esposa de Pedro Leonardo reage após ser ignorada por Virgínia Fonseca: "Perguntem pra ela"

Esposa de Pedro Leonardo reage nas redes sociais; relação entre as duas seria turbulenta

A influenciadora Thais Gelebein, esposa do apresentador Pedro Leonardo, se pronunciou com coragem nas redes sociais na noite deste domingo (30). É que seguidores seguem questionado porque ela é ignorada por Virgínia Fonseca, que é casada com Zé Felipe.

"Gente, eu prometi que não ia mais responder isso e sempre pulou essas perguntas, mas vocês se incomodam tanto, todo o tempo perguntas sobre isso. Porém, vocês questionam o lado errado", começou ela.

Foi então que a nora de Leonardo disse que não vai se humilhar em busca de receber apoio da colega - ela tem tentado se lançar como influenciadora, mas nunca ganhou uma ajuda da loira. "Perguntem pra ela, porque eu acho ela incrível, linda, batalhadora, não tenho o que falar, agora eu não chegar para ela e pedir: me filma? Me reposta? Me ajuda? Concordam que é chato. Se coloquem no meu lugar", disse.

A esposa de Pedro Leonardo disse que não vai se humilhar. "Desculpa, eu não tenho essa cara de pau. Então, vocês teriam que perguntar pra ela sanar essa curiosidade de vocês. Da minha parte as portas estarão sempre abertas para ela e para todos os cunhados. Não tenho absolutamente nada contra, torço muito por ela e pela família linda que ela está construindo, sempre falei que ela era muito bem vinda", declarou.

Rumores começaram no ano passado

Os rumores de que Thais Gelebein tem uma relação complicada com a família surgiram ainda no ano passado. Na época, Pedro Leonardo e a esposa não foram nem convidados para o aniversário de Leonardo, o que gerou muita repercussão nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

XI...

Casada com o sertanejo Leonardo, a musa Poliana Rocha voltou a publicar uma mensagem enigmática na qual reflete sobre lealdade. No seu perfil oficial nas redes sociais, a empresária deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha.

“Temos que tomar muito cuidado pra não perder nossa personalidade e essência em prol de manter relações“, dizia o início do texto compartilhado pela loira. No restante do texto, o autor defendia a importância da fidelidade.