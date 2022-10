Ticiane Pinheiro presenteia filhas com brinquedo de R$ 1,5 mil: ''Começando a comemoração''

Apresentadora Ticiane Pinheiro iniciou comemoração de Dia das Crianças com as filhas com passeio e presente caríssimo

Redação Publicado em 09/10/2022, às 08h23

As filhas de Ticiane Pinheiro (45), Rafaella Justus (13) e Manuella (3), já inciaram as comemorações de Dias das Crianças neste sábado, 08. Na rede social, a loira compartilhou fotos mostrando como aproveitaram a data para fazer um passeio divertido.

Nos registros publicados pela esposa de César Tralli (51), ela apareceu com as herdeiras passeando em um shopping de alto padrão de São Paulo com muito estilo. Usando roupa de cores com tons semelhantes, elas deram um show de beleza no local.

Aproveitando o momento de folga, Ticiane Pinheiro apostou em calça jeans de cintura alta, cropped, blazer e um tênis colorido. A filha mais velha, Rafaella Justus, usou um cropped branco e uma calça lilás. Já a caçula Manuella foi com um vestido lilás.

Depois de andarem pelo shopping e comprarem o presente de Dia das Crianças, elas voltaram para casa para brincarem com o mimo dado pela mãe: uma casa de bonecas que custa cerca de R$ 1,5 mil e pode chegar até R$ 2 mil sem estar na promoção.

"Nosso sábado já começando a comemoração do dia das crianças", mostrou Ticiane Pinheiro os cliques especiais com as meninas.

Nos comentários da publicação feita pela apresentadora do Hoje Em Dia, os internautas logo admiraram o trio. "Que lindas", admiraram os fãs. "Três gatinha elegantes", escreveram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Recentemente, a apresentadora Ticiane Pinheiro participou do podcast PODDELAS, onde acabou fazendo algumas revelações sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, ela relembrou um término decisório que teve com César Tralli e até comentou se deseja ter mais filhos por meio de inseminação artificial.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!