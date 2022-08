Ticiane Pinheiro fala sobre processo de inseminação artificial: ''É delicado''

Apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre ter desistido de aumentar a família com ajuda médica

Redação Publicado em 03/08/2022, às 09h31

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) participou do PODDELAS nesta terça-feira, 2, e abriu o jogo sobre a sua vida pessoal. Durante a conversa, a loira tocou no assunto sobre ter tentado aumentar a família com César Tralli (51).

Segundo a jornalista, ela e o esposo pensaram em ter mais filhos. O combinado entre eles era ter mais um herdeiro após a caçula Manuella (3) completar um ano. Divertida, Ticiane Pinheiro comentou ser do tipo "deixo a vida me levar", não usando tabelinha ou outros métodos.

Após um tempo, o casal então decidiu ir ao médico para ver como engravidar com o auxílio da inseminação artificial. Durante a consulta, a famosa contou que não aderiu à ideia.

"Não tava entendendo mais nada, parecia que eu tava um 'ooooo', entrei no carro, falei: 'não né', vamos desistir... deixei a vida levar", falou o que pensou ao saber de todo o processo.

"Acho que minha cabeça que bloqueou, porque já tenho duas filhas e além disso acho que você tem que tá muito focada, porque é delicado, é muito coisa que você tem que se dedicar, não tava nessa vibe acho que nunca mais, acho que to bem com as minhas duas", declarou o que sente atualmente.

Ticiane Pinheir relembra início e término com César Tralli

Também durante o bate-papo no podcast, Ticiane Pinheiro relembrou como conheceu o marido e engatou romance com ele. Inclusive, ela explicou o motivo que o fizeram terminar por sete meses e então depois reatarem para casarem e terem filhos.

"Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", disse a apresentadora, que também revelou que perdeu o bebê da primeira gestação com César Tralli.

